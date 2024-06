Schulen Land fördert Initiativen für mehr Schwimmunterricht

In Rheinland-Pfalz sollen mehr Kinder fit im Schwimmen gemacht werden. „Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen, dass möglichst alle Kinder in Rheinland-Pfalz sich am Ende ihrer Grundschulzeit sicher durchs Wasser bewegen können“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Gensingen. Die Landesregierung habe ein entsprechendes Ziel im Koalitionsvertrag verankert und unternehme mit vielen Partnern große Anstrengungen dafür. „Und wir schaffen Anreize, damit vor Ort guter Schwimmunterricht erteilt wird.“