Land ergänzt Konjunkturpaket: Corona trifft Wirtschaft hart

Mainz/Bad Ems Rheinland-Pfalz ergänzt in der Corona-Krise das Konjunkturpaket des Bundes - unter anderem der Tourismus soll profitieren. Neue Daten zeigen, wie schwer die Wirtschaft im Land unter der Pandemie leidet.

Mit einem eigenen Programm will die rheinland-pfälzische Landesregierung das Konjunkturpaket des Bundes in der Corona-Krise unterstützen. „Wir wollen ein ergänzendes Programm machen, das in der zweiten Jahreshälfte den Unternehmen hilft, zusätzliche Stärken aufzubauen, um gut durch diese Situation zu kommen“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Mainz.