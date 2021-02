Land bereitet „Testen für alle“ vor

Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Rheinland-Pfalz steht nach Angaben der Landesregierung in den Startlöchern für die flächendeckende Einführung von kostenlosen Corona-Schelltests. Zuvor müsse jedoch der Bund dafür sorgen, dass die Tests verfügbar seien und abgerechnet werden können, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

Auch Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen wurden zur Beteiligung an den Schnelltests aufgerufen. Landesapothekerkammer, Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenzahnärztliche Vereinigung haben den Angaben zufolge bereits ihre Unterstützung zugesagt. Darüber hinaus sollen Großbetriebe, die über einen Betriebsarzt oder vergleichbare Testmöglichkeiten verfügen, Schnelltests direkt in der Firma anbieten können. Dafür stehe das Land in Kontakt mit der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU).