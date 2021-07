Land belohnt Weidehaltung von Ziegen und Schafen mit Prämie

Mainz Die besondere Flora und Fauna offener Wiesenlandschaften kann nur bewahrt werden, wenn sie regelmäßig abgegrast werden. Für diese Leistung erhalten Schäferinnen und Schäfer jetzt eine Prämie.

Die Halter von Ziegen und Schafen in Rheinland-Pfalz können ab sofort eine jährliche Prämie erhalten, wenn sie ihre Tiere auf der Weide grasen lassen. Das Land will so der Entwicklung entgegenwirken, dass die traditionelle Weidenutzung wegen mangelnder Rentabilität zunehmend aufgegeben wird. Dies habe „gravierende Auswirkungen auf den Erhalt der Artenvielfalt“, erklärte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne).