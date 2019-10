Lahnstein will ersten Heil- und Kurwald im Land ausweisen

Die Teilnehmerinnen eines Kurses im Waldbaden betreiben eine Gangmeditation. Foto: Thomas Frey/dpa.

Lahnstein Lahnstein will den ersten Kur- und Heilwald in Rheinland-Pfalz eröffnen. Die Kleinstadt bei Koblenz hat sich bereits auf der Ostseeinsel Usedom zum ersten derartigen Wald in Europa informiert. Lahnstein will nach eigenen Angaben einen Forst mit vielen alten Laubbäumen als Heil- und Kurwald ausweisen.

Die genaue Größe und der Eröffnungstermin seien noch unklar. Laut Stadtsprecherin Eva Dreiser sollen sich „nahezu alle Volkskrankheiten im Heil- und Kurwald therapieren“ lassen - von Herz- und Kreislaufproblemen bis hin zur Fettleibigkeit.

Nach Auskunft der rheinland-pfälzischen Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat der Usedomer Heil- und Kurwald in Zusammenarbeit mit Kurkliniken „bereits im ersten Jahr zu erhöhten Gästezahlen“ geführt. Rheinland-Pfalz sei zu nötigen Gesetzesänderungen bereit. Wichtig sei bei diesen Projekten eine medizinisch-wissenschaftliche Basis. „Unseres Wissens beschäftigen sich noch weitere Kommunen mit dem Thema“, ergänzte Höfken mit Blick auf Rheinland-Pfalz. Laut dem Landesjagdverband zum Beispiel Bad Ems.