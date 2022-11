Feuerwehreinsatz : Lagerhallenbrand mit sechsstelligem Schaden: Ursachensuche

Neunkirchen Eine brennende Lagerhalle löst in der Nacht zum Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehr als eine halbe Million Euro. Spezialisten sollen den Brandort nun genauer unter die Lupe nehmen.

Brandgutachter sollen bei der Aufklärung eines Lagerhallenbrandes in Neunkirchen helfen. In der neuen Woche sei eine weitere Begehung des Brandortes mit Spezialisten geplant, sagte ein Sprecher der Polizei Neunkirchen am Sonntag.