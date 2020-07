Lagerhallen der Bahn in Flammen

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Betzdorf In Betzdorf ist in der Nacht zu Donnerstag aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in Lagerhallen der Deutschen Bahn ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, standen die leerstehenden und abbruchreifen Hallen bereits in Flammen, berichtete ein Polizeisprecher.

