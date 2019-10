Lagerhalle mit Boot und Autos in Flammen

Blaulichter leuchten während eines Einsatzes an einem Feuerwehrwagen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild.

Koblenz In Kobern-Gondorf (Kreis Koblenz) hat am Mittwochnachmittag eine Lagerhalle gebrannt. In der Halle befanden sich laut Polizei „mehrere Pkw, ein Boot und mehrere Wohnwagen“. Die Ursache des Brandes stand bis zum Abend noch nicht fest.

