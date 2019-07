Lagerhalle abgebrannt: Eine Million Euro Schaden

Ludwigshafen Ein Feuer hat eine Lagerhalle in Ludwigshafen zerstört und laut Polizei einen Schaden von rund einer Million Euro hinterlassen. „Die Stahlträger stehen noch da“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag.

Die Flammen waren am Mittwochnachmittag in der Halle eines Milchbauernhofs im Stadtteil Oggersheim ausgebrochen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an.