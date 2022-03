Parteien : Lafontaine: Verbleib in SPD nicht besser gewesen wäre

Lafontaine: Verbleib in SPD nicht besser gewesen wäre

Berlin Der aus der Linken ausgetretene frühere Parteichef Oskar Lafontaine will keine neue Partei gründen. In einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ antwortete der 78-Jährige auf eine entsprechende Frage mit „Nein“.

Gefragt, ob er in seiner langen politischen Karriere etwas bereue, sagte Lafontaine: „Selbstverständlich gibt es viele Dinge, die ich bereue. Ich fragte mich auch immer, ob es nicht besser gewesen wäre, in der SPD zu bleiben.“ Der ehemalige SPD-Chef fügte hinzu: „Aber ob es mir gelungen wäre, die Agenda 2010 oder das jetzige Aufrüstungsprogramm zu verhindern und durchzusetzen, dass die SPD an der Entspannungspolitik Willy Brandts festhält, weiß ich nicht.“