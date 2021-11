Lafontaine beendet politische Karriere: Keine Kandidatur

Saarbrücken Der Fraktionschef der Linke im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine (78), steht vor dem Ende seiner politischen Karriere. Er werde bei der Landtagswahl im Saarland am 27. März 2022 auch nicht mit einer eigenen „Liste Lafontaine“ ins Rennen gehen: „Ich trete nicht mehr an“, sagte er der „Welt“ (Freitag).

Auf die Frage der „Welt“, ob das nun das Ende seiner politischen Karriere sei, sagte er „Ja“. Das bestätigte am Abend der Fraktionssprecher der Linke in Saarbrücken.

Lafontaine ist seit 2009 Fraktionsvorsitzender der Linken im Saar-Landtag. Im Laufe seines Lebens war er Oberbürgermeister in Saarbrücken, Ministerpräsident des Saarlandes, Vorsitzender der SPD, Bundesfinanzminister und Mitgründer der Linke. In 2009, 2012 und 2017 gingen die Linken stets mit Lafontaine als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl - und holten jeweils zweistellige Stimmergebnisse.