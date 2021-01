Läufer zeichnet per App lustige Tierfiguren in Stadtplan

Norbert Asprion hält sein Mobiltelefon mit dem Bild einer von ihm gelaufenen Wegstrecke in Form eines Kamels in den Händen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Der rheinland-pfälzische Chemie-Ingenieur Norbert Asprion (54) zeichnet beim Joggen mit seinem Mobiltelefon Tierfiguren in den Stadtplan von Ludwigshafen am Rhein. Dazu nutzt der Hobbysportler eine sogenannte Tracking-App: Die Software dokumentiert die Strecke wie mit einem digitalen Pinsel auf dem Handy und malt so kleine Kunstwerke - etwa einen Flamingo, Delfin oder ein Schwein.

Derzeit versuche er, so viele Tierfiguren wie möglich in seinem Stadtteil Friesenheim zu laufen, sagte Asprion der Deutschen Presse-Agentur. „36 sind zur Zeit geplant. 28 habe ich schon.“