Ermittlungen Länderübergreifende Fahndung nach Geldautomatensprengern

Irrel · Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Irrel in der Eifel nahe der luxemburgischen Grenze gesprengt. Danach seien sie mit einem „hochmotorisierten Fahrzeug“ mit gelbem Kennzeichen von dem Tatort im Eifelkreis Bitburg-Prüm geflüchtet, teilte die Polizei mit.

28.12.2023 , 09:09 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug läuft demnach länderübergreifend in Deutschland und Luxemburg. Zuvor waren mehrere Notrufe von Anwohnern eingegangen. Der Tatort sei großflächig geräumt und gesperrt worden, hieß es weiter von der Polizei. Die Arbeiten der Ermittler vor Ort sollten mehrere Stunden dauern. Die Polizei sucht Zeugen. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231228-99-424664/3

(dpa)