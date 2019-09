Länder wollen sich um Gräber deportierter Juden kümmern

Karlsruhe Die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen sich künftig gemeinsam um rund 2000 Gräber von deportierten Juden in Südfrankreich kümmern. Dazu soll am (heutigen) Montag (10.00 Uhr) im Karlsruher Rathaus eine Vereinbarung zum „Gedenken an die nach Frankreich deportierten Juden“ unterschrieben werden.

Teilnehmer sind die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) und die Abteilungsleiterin Kathrin Andres aus dem saarländischen Bildungsministerium. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) ist für die Arbeitsgemeinschaft zur Unterhaltung und Pflege des Deportiertenfriedhofs in Gurs beteiligt.