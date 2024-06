Unternehmen Länder wollen bei Wasserstoff an einem Strang ziehen

Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen prüfen, ob sie die Vermarktung und Anwendung neuer Wasserstofftechnologien besser fördern können. „Wasserstoff ist Zukunftsmusik. Und wenn es uns dabei gelingt, eine saarländischen-rheinland-pfälzische Melodie zu schreiben, dann haben wir für die Menschen in unserer Region sehr, sehr viel erreicht“, sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger am Montag bei einem gemeinsamen Besuch mit ihrer Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (beide SPD), beim Automobilzulieferer Bosch in Homburg im Saarland.