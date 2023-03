Umwelt Länder kooperieren bei Messung der Luftqualität

Der vom HLNUG zunächst für ein Jahr zur Verfügung gestellte Messcontainer in Mainz-Hechtsheim soll dazu beitragen, den Einfluss des Flugbetriebs auf die UFP-Konzentration in einem etwas weiter vom Airport entfernten Gebiet zu untersuchen, das unterhalb der Anfluglinien liegt, erläuterte LfU-Präsident Frank Wissmann. Konkret werden die Zahl an Partikeln größer als zehn Nanometer im Sekundentakt, die Menge an Feinstaub in bestimmten Größen, der Stickoxid-Gehalt und andere meteorologische Parameter ermittelt. Geplant ist, erste Ergebnisse noch im Laufe dieses Jahres vorzustellen.