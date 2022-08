Neuwied : „Lady Di Club“ präsentiert Diana-Statue zum 25. Todestag

Vettelschoß/Hameln Vor einem Vierteljahrhundert stirbt Prinzessin Diana. In Rheinland-Pfalz soll nun ein Engel das Andenken an sie wachhalten.

Evelyn Marie Seidel (73), Gründerin des nach eigenen Angaben einzigen deutschen „Lady Di Clubs“, erinnert mit einer neuen Statue zum 25. Todestag an die britische Prinzessin. Das engelsähnliche Denkmal werde pünktlich an diesem Mittwoch (31. August) in Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz der Öffentlichkeit vorgestellt, sagt die Vereinschefin der Deutschen Presse-Agentur. Dann ist Dianas Unfalltod in einem Pariser Autotunnel genau ein Vierteljahrhundert her.