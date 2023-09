Kaiserslautern Ladendiebstahl führt zu Turbulenzen

Kaiserslautern · Ein Diebstahl in einem Supermarkt in Kaiserslautern am Donnerstagabend hat zu turbulenten Verwechslungen geführt. Zunächst habe der Ladendetektiv einen Dieb verfolgt und festgehalten, daraufhin sei er von einem Passanten angegangen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

15.09.2023, 13:46 Uhr

Dieser war fälschlicherweise von einer Schlägerei ausgegangen und hatte in dem Dieb das Opfer gesehen, dem er helfen wollte. Ein weiterer Mann im Alter von 68 Jahren kam daraufhin dem Ladendetektiv zu Hilfe. Erst beim Eintreffen der Polizei konnte das Missverständnis aufgeklärt werden. Noch während des Einsatzes brach der 68-Jährige aus gesundheitlichen Gründen zusammen und wurde in eine Klinik gebracht. © dpa-infocom, dpa:230915-99-206457/2

(dpa)