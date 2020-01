Ladendiebe attackieren Kaufhausdetektive

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild.

Bitburg Zwei Ladendiebe haben in einem Einkaufszentrum in Bitburg Kaufhausdetektive attackiert. Die beiden 22-Jährigen sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie waren demnach beim Diebstahl von Parfüm beobachtet worden.

