Ladendieb spuckt auf Polizisten

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Idar-Oberstein Ein 20 Jahre alter Ladendieb hat in Idar-Oberstein einen Polizisten bespuckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein Angestellter in einem Einkaufszentrum den 20-Jährigen bei einem Diebstahl erwischt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa