Fußball-Bundesliga Labrovic in Augsburg weiter vorn - Dahmen braucht Minuten

„Er hat ein sehr gutes Spiel in der U23 gemacht“, sagte Thorup über Dahmens Einsatz beim 0:0 am Freitag gegen Aschaffenburg. „Wir überlegen, ob er noch ein Spiel am Samstag in der U23 macht. Das ist der nächste Schritt für Finn.“ Im Training absolviert Dahmen laut Thorup nach seiner Sprunggelenkoperation alle Übungen. Es würden aber noch Spielminuten fehlen. „Konkurrenzkampf gibt es überall und auch jetzt im Tor“, sagte der dänische Coach. Der dritte Torhüter Daniel Klein fällt aktuell wegen einer Fußverletzung aus.