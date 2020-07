Laacher See ist größter See des Landes

Abendstimmung am See Maria Laach bei Mendig in Rheinland-Pfalz. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Bad Ems Mit 332 Hektar Wasserfläche ist der Laacher See in der Osteifel das größte stehende Gewässer in Rheinland-Pfalz. Der nahezu kreisrunde See ist 52 Meter tief, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

