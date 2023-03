Kusel-Polizistenmörder erneut vor Gericht : Richter hält Verurteilung von Andreas S. für „nicht mehr möglich“ – scharfe Kritik von Staatsanwalt

Der Polizistenmörder von Kusel steht wegen Jagdwilderei erneut vor Gericht. Doch kurz vor Prozessende macht der Richter klar, dass er Andreas S. nicht noch einmal verurteilen wird. Das sorgt für Kopfschütteln beim Staatsanwalt.

In einem weiteren Prozess gegen den verurteilten Polizistenmörder von Kusel wegen Jagdwilderei und versuchter gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre und zwei Monate Haft für Andreas S. gefordert. Im Prozess hätten sich die Punkte der Anklage voll bestätigt, sagte Oberstaatsanwalt Christoph Rebmann am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Amtsgericht Neunkirchen.