Es handelt sich um eine Nordamerikanische Kettennatter : Eineinhalb Meter lange Schlange vor Haus in Kusel sorgt für Aufsehen

Eineinhalb Meter lange Schlange vor Haus in Kusel sorgt für Aufsehen

Kusel Man vermutet, dass die Schlange aus einem Terrarium entwichen ist.

Eine rund anderthalb Meter lange Schlange vor einem Mehrfamilienhaus in der Kreisstadt Kusel hat am Samstag für Aufsehen gesorgt. Anwohner informierten die Polizei wegen des Reptils, diese schickte zunächst Fotos an einen Fachmann. Er riet vorsorglich zum Abstand halten, da es sich nicht um ein einheimisches Exemplar handelte, wie die Polizei mitteilte.