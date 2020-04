38 000 Menschen erwerbslos : Kurzarbeit-Anzeigen und Arbeitslosigkeit im Saarland gestiegen

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer in der Corona-Krise deutlich gestiegen.

Der Anstieg bei der Zahl der Kurzarbeit-Anzeigen dauert an. Rund 10 000 Betriebe hätten in dem Bundesland bislang Kurzarbeit angezeigt, teilte die Regionaldirektion in Saarbrücken am Donnerstag mit. In den Anzeigen waren 133 000 Beschäftigte angegeben.