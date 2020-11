Kurz vor Antrag für Impfstoff: Biontech legt Zahlen vor

Mainz Mit vielversprechenden Nachrichten zu seinem Impfstoff hat Biontech große Hoffnungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie geschürt. Nun informiert das Mainzer Unternehmen, wie es geschäftlich läuft.

Kurz nach der Veröffentlichung ermutigender Zwischenergebnisse zu seinem Corona-Impfstoff legt das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech an diesem Dienstag Zahlen zum dritten Quartal vor. Zudem will Biontech um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz „Informationen zum operativen Fortschritt“ geben.