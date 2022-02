Kurt Beck beklagt zunehmende Gewaltbereitschaft

Mainz Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (72) hat nach dem Tod von zwei Polizisten während einer Verkehrskontrolle in der Pfalz eine zunehmende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft beklagt.

„Wir brauchen eine Debatte darüber, was wir im Netz akzeptieren und tolerieren“, meinte der ehemalige SPD-Chef. Zuletzt habe es durchaus ermutigende Gerichtsurteile wie im Fall der Bundestagsabgeordneten Renate Künast (Grüne) gegeben, dass das Verbreiten von Hassnachrichten nicht unter freie Meinungsäußerung falle. „Solche Zeichen braucht es, um Stück für Stück zurechtzurücken, was in den Köpfen an Normenverschiebung bei manchen stattgefunden hat.“