Festival Kuriositäten, Drogen und Unwetter bei „Nature One“

Kurios war dabei der Fall eines 30-Jährigen, der an einer zivilen Kontrollstelle der Polizei am Eingang des Festivals nach Umkleidekabinen suchte. Als er sich - unter polizeilicher Aufsicht - in einer der Kontrollkabinen umzog, wurden bei ihm über 100 Ecstasy-Pillen, mehrere Tüten mit Cannabis und Amphetamin gefunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.