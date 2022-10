Natur : Kur- und Heilwälder neue Chancen für Gesundheitstourismus

Mainz/Lahnstein Der touristische Wettbewerb ist hart. Manche Kommunen mit genug Wald haben eine ganz besondere Möglichkeit sich zu profilieren.

Das neben Hessen waldreichste Bundesland Rheinland-Pfalz sieht in der Ausweisung von Kur- und Heilwäldern neue Chancen für den Gesundheitstourismus. Vorreiterin ist die Stadt Lahnstein bei Koblenz. Sie hofft nach eigenen Worten, ein solches Open-Air-Gesundheitsstudio „je nach Baufortschritt im kommenden Jahr offiziell eröffnen zu können“. Nötig dafür seien weitere Zuschüsse vom Land und von Sponsoren. Ein Teil des Projekts in einem hoch gelegenen Forst ist bereits eröffnet worden: ein Kinderheilwald.

Laut dem Umweltministerium in Mainz wird auch in anderen Kommunen im Land über die Entwicklung von Kur- und Heilwäldern diskutiert, „insbesondere in waldreichen Kurorten“. Noch liege aber kein weiterer offizieller Antrag vor. Städte und Dörfer können Kur- und Heilwälder nicht einfach irgendwie irgendwo ausweisen, sondern müssen sich an die Vorgaben einer eigenen Landesverordnung halten.