Kuntz: Planinsolvenz von Lautern „fast alternativlos“

Kaiserslautern Der frühere Vorstandsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern, Stefan Kuntz, hält die Planinsolvenz seines Ex-Vereins und Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern für folgerichtig. „Generell ist die Situation in Kaiserslautern nicht so einfach.

Das WM-Stadion ist wie ein Klotz am Bein. Und der Standort an sich hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Sponsoren“, sagte er bei „100% Bundesliga - Fußball bei NITRO“.