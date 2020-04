Kunsthalle Mainz kommt digital zu Menschen nach Hause

Mainz Nach der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie hat die Kunsthalle Mainz neue digitale Formate aufgebaut. „Mit Kunsthalle Mainz @home knüpfen wir an vergangenen Ausstellungen an und laden Künstlerinnen und Künstler ein, in dieser Situation einen anderen Blickwinkel einzunehmen“, sagte die Leiterin der Kunsthalle, Stefanie Böttcher.

„Jetzt, wo alle mehr oder weniger zu Hause sind und wir uns nicht mehr in der Kunsthalle Mainz sehen können, kommen wir mit der Gegenwartskunst zu Ihnen nach Hause.“

Auf Facebook, Instagram und künftig auch auf der erneuerten eigenen Webseite lädt das Ausstellungshaus am Mainzer Zollhafen auch zu Mitmachaktionen ein. Der libanesische Schauspieler, Regisseur und bildende Künstler Rabih Mroué schickte der Kunsthalle die „Rekonstruktion eines Tagesbuchs“ mit handschriftlichen Einträgen. Sein Kalender zeigt für März und April internationale Termine an, die alle mit dem Querbalken „Cancelled“ (Abgesagt) durchgestrichen sind.