Tarife Kundgebung zu Verkehrs-Warnstreik in Mainz

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, gibt es bundesweit seit Donnerstagabend Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland fallen deshalb an diesem Freitag Busse und Straßenbahnen aus. In Rheinland-Pfalz wurden sowohl im kommunalen Nahverkehr als auch im privaten Omnibusgewerbe Protestaktionen angekündigt. Der Ausstand soll nach Angaben der Gewerkschaft bis zum Schichtende am Freitagabend andauern.