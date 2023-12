Schulen Kultusministerkonferenz: Saarland 2024 mit Präsidentschaft

Die Herausforderungen an die Bildungspolitik seien derzeit groß. Erst diese Woche habe die Pisa-Studie gezeigt, dass besonders in Deutschland die herkunftsbezogenen Ungleichheiten weiterhin stark ausgeprägt sind. Der allgemeine Fachkräftemangel, Lehrkräftegewinnung und -qualifizierung, die digitale Transformation des Lehrens und Lernens sowie der Umgang mit Künstlicher Intelligenz an Schulen seien wichtige Themen der KMK. Die offizielle Präsidentschaftsübergabe von Berlin auf das Saarland findet am 12. Januar 2024 in der Vertretung des Saarlandes beim Bund in Berlin statt.