Schulen Kultusminister fordern Digitalpakts-Abschluss für Schulen

Im Streit mit dem Bund um Geld für die Digitalisierung an Schulen machen die Länder Druck. Die Verhandlungen zum Förderprogramm Digitalpakt Schule 2.0 müssten so schnell wie möglich abgeschlossen werden, forderte die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag im saarländischen Völklingen. „Unsere Kinder und Jugendlichen, Schulen und Schulträger können nicht auf die dringend benötigten digitalen Investitionen warten“, sagte KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot (SPD). Man erwarte, dass sich der Bund konstruktiv in die Verhandlungen einbringe.