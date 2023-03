Festspiele Kultursommer Rheinland-Pfalz wendet Blick nach Westen

Wichtig seien für den Kultursommer stets auch Veranstaltungen in kleineren Orte, sagte die Leiterin des Kultursommers, Teneka Beckers. Dazu gehörten etwa die Kulturtage Becherbach bei Kirn im September oder das Festival „Rock the Forest“ Ende Juli in Rengsdorf im Kreis Neuwied. Erstmals Teil des Kultursommers wird ein interaktives Kulturprojekt namens „Schulbesuch Europa“ der Künstlergruppe „Rimini Protokoll“ in Koproduktion mit dem Theater der Stadt Aalen und dem Jungen Theater Heidelberg. Bei der Aufführung samt Diskussion geht es darum, was Europa ausmacht. Nach dem Start im Juli an einer Mainzer Schule kann es von Schulen in ganz Rheinland-Pfalz gebucht werden.