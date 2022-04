Veranstaltungsprogramm : Kultursommer-Eröffnung: Von „Ukrainedisko“ bis Holzbläser

Herxheim Inmitten der Spannungen zwischen Russland und dem Westen haben die Organisatoren der offiziellen Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2022 das Programm vorgestellt. Das Fest vom 6. bis 8. Mai in Herxheim soll den interkulturellen Dialog fördern und Menschen zusammenbringen, wie Bürgermeisterin Hedi Braun am Donnerstag in der pfälzischen Stadt sagte.

„Gerade jetzt ist es besonders wichtig, kulturelle Brücken zu bauen“, betonte Braun einer Mitteilung zufolge. Der landesweite Kultursommer (bis 31. Oktober) steht unter dem Motto „Kompass Europa: Ostwind“. Zur Eröffnung am 7. Mai wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Herxheim erwartet.

Am Eröffnungswochenende sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, unter anderem eine „Ukrainedisko“ mit Autor Wladimir Kaminer und Lesungen des Schriftstellers Tijan Sila („Krach“). Zudem treten etwa das Chawwerusch Theater sowie das Holzbläser-Ensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Bands wie Absinto Orkestra und Fanfara Adrenalina feat. Trikosaki auf.

„Gerade jetzt, angesichts des schrecklichen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat die Kunst eine besonders wichtige Aufgabe. Soll sie doch eine verbindende Wirkung über Grenzen hinweg entfalten, den interkulturellen Dialog fördern und Menschen zusammenbringen“, betonen Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) und Bürgermeisterin Braun in einem Grußwort. Die Kultursommer-Kompassnadel zeige nach Osten, um die Region besser kennenzulernen. „Wir wollen ein Zeichen für eine gemeinsame Kultur der Vielfalt, der Freiheit und der Demokratie in Europa setzen“, unterstreichen Binz und Braun.

(dpa)