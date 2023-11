Mainz Kultursommer 2024 geht „Ab in den Süden“

Von der griechischen Mythologie über das Thema Flüchtlinge im Mittelmeer - das Motto „Sterne des Südens“ biete eine große Palette an kulturellen Themen, sagte Beckers. Der Auftakt erfolgt auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz am letzten Aprilwochenende. Erwartet werden viele Künstler aus Südeuropa - vor allem aber junges Publikum bei sommerlichen Festivals.