Auszeichnungen Kulturpreis Deutsche Sprache für Übersetzer Hans Wolf

Der Übersetzer Hans Wolf, das Liebesbriefarchiv (Koblenz/Darmstadt) sowie Steffen Gailberger als Initiator des Schulprojekts „Leseband“ werden mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache 2024 ausgezeichnet. Das teilte die Eberhard-Schöck-Stiftung am Dienstag mit. Preisverleihung ist am 28. September in Baden-Baden.