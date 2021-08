Saarlouis statt Frankfurt : Kulturpreis der Deutschen Fastnacht wird im Saarland verliehen

Bexbach Eigentlich hätte die Verleihung im vergangen Jahr in Frankfurt stattfinden sollen. Nun wird der Mainzer Fastnachter Peter Krawietz im September in Saarlouis geehrt. Und eine ganz besondere Fastnachterin hält die Festrede.

Der Mainzer Fastnachter Peter Krawietz wird am 18. September in Saarlouis mit dem Kulturpreis der Deutschen Fastnacht ausgezeichnet.

Ursprünglich habe der Kulturpreis im Juni 2020 in Frankfurt in der Paulskirche verliehen werden sollen, sagte Fess. Wegen Corona sei die Veranstaltung aber verschoben worden. Der Kulturpreis ist ein Ehrenpreis, der in Form eines handgeschnitzten Moriskentänzers übergeben wird. Krawietz ist Vizepräsident im BDK und war von 1995 bis 2010 Kultur- und Schuldezernent in Mainz. Der in Bingen geborene Fastnachter steige noch „regelmäßig in die Bütt“, sagte Fess.