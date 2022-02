Kulturministerin ruft zu Konzert- und Theaterbesuchen auf

Mainz Seit 2021 ist die Kultur im Familienministerium verankert. Die Ministerin legt einen Kulturförderbericht für 2019/20 vor und gibt einen Ausblick auf die im Frühling anlaufende Kulturentwicklungsplanung.

Nach zwei Jahren Pandemie braucht die Kultur in Rheinland-Pfalz nach den Worten von Ministerin Katharina Binz jetzt vor allem ideelle und gesellschaftliche Unterstützung. „Geht in die Veranstaltungen, geht in die Vorstellungen“, rief Binz am Dienstag die Bevölkerung auf. Der Besuch von Konzerten, Theateraufführungen oder Ausstellungen sei sicher - „und die Einrichtungen und Künstler brauchen das auch, um in Zukunft bestehen zu können“.