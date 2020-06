Kugelmann sieht mehr Angriffe mit Schadstoffsoftware

Mainz Der rheinland-pfälzische Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat vor einer neuen Welle von Schadsoftware-Angriffen gewarnt. Seit dem 20. Mai seien acht Datenpannen von Unternehmen sowie öffentlichen Stellen gemeldet worden, teilte Kugelmann am Donnerstag in Mainz mit.

Die neuartige Schadsoftware lese neben den E-Mail-Kontakten auch die Kommunikation aus und verbreite sich per Mail weiter. „Ist die Schadsoftware erstmal in IT-Systeme eingedrungen, kann sie unter Umständen andere Schadprogramme nachladen.“ Ob und in welchem Umfang Daten bei den Angriffen abgeflossen seien, werde ermittelt.

Die neuen Cyber-Angriffe verliefen in der Regel nach dem folgenden Muster: „Die Schadsoftware liest Kontaktbeziehungen und E-Mail-Inhalte aus den Postfächern bereits infizierter Systeme aus. Anschließend werden authentisch aussehende Spam-Mails an die Empfänger aus der Kontaktliste verschickt.“ Diese erhielten fingierte Mails von Absendern, mit denen sie kürzlich in Kontakt standen, was das Risiko erhöhe, dass den E-Mails Vertrauen entgegengebracht werde.