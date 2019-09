Künstliche Intelligenz muss menschlichen Regeln folgen

Ein Kind testet eine VR-Brille. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv.

Mainz Experten für Künstliche Intelligenz (KI) haben davor gewarnt, Verantwortung etwa in der Produktion komplett an die Technik abzugeben. „Wenn wir uns zum Sklaven machen, haben wir ein Problem“, sagte Martin Ruskowski bei einem Branchen-Gespräch des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ruskowski ist Leiter des Forschungsbereichs Innovative Fabriksysteme am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Stattdessen müsse KI Regeln und Vorgaben folgen, die von Menschen festgelegt werden. Momentan sei es das Ziel, Maschinen schneller an die Produktion zu bringen. „Dabei müssen wir immer überlegen, was ist sinnvoll, was können Menschen besser“, so Ruskowski.