Arbeitsalltag Künstliche Intelligenz hält Einzug in Tourismusbranche

Mainz · Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) wird in der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche immer bedeutender. „KI-Anwendungen halten Einzug in unsere tägliche Arbeit“, sagte der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

22.12.2023 , 06:47 Uhr

Tasten einer beleuchteten Tastatur. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

„KI wird ein Riesenthema auch im Tourismus." Potenzial sieht Zindler aktuell schon vor allem für die internationale Vermarktung der Branche bei Übersetzungen. Dabei gehe es um die Beschreibung von Betrieben und Anwendungen in den für Rheinland-Pfalz relevanten Sprachen. Neben Englisch seien das Französisch und Flämisch für die Niederlande und Belgien. „Das wird mehr und mehr über automatische Prozesse erledigt", berichtete Zindler. Auf diesem Weg müssten nicht mehr Übersetzungsbüros extra für diese Aufgaben beauftragt werden. Künstlicher Intelligenz bezeichnet meist Anwendungen auf Basis maschinellen Lernens, bei denen eine Software Datenmengen nach Übereinstimmungen durchforstet und Schlussfolgerungen zieht. Die EU hatte sich Anfang Dezember nach zähen Verhandlungen auf schärfere Regeln für Künstliche Intelligenz geeinigt.

(dpa)