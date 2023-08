Aufführungen Künstler Heiner Goebbels startet „Orakelmaschine“

Allzu viel will Goebbels, der seit 50 Jahren in Frankfurt/Main und ab und zu in Berlin lebt und als Künstler weltweit unterwegs ist, aber nicht vorab verraten. Nur „dass sich der Blick auf die Kohlenstampfmaschine ständig verändern wird“. Texte von Marguerite Duras, Maurice Blanchot und Helmut Heißenbüttel sollen zu hören sein und historische Aufnahmen von fremdländischen Stimmen in Erinnerung an Zwangsarbeiter während des Ersten Weltkriegs in der Hütte.