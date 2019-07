Abendliches Spektakel : Künstler bringen auch Nancy und Straßburg zum Leuchten

Straßburg/Nancy Auch die Städte Straßburg und Nancy bieten in diesem Sommer ihren Besuchern wieder abendliche Spektakel mit „Son et Lumière“ (Licht und Klang/Ton).

Bei „Les Rendez-Vous Place Stanislas“ in Nancy werden jeden Abend (bis 15. August ab 22.45 Uhr, ab 16. August ab 22 Uhr) bis zum 15. September die historischen Fassaden rund um den Platz mit aufwendigen Videoprojektionen bespielt, die einzelne Geschichten über die Stadt erzählen. Die halbstündige Show hat man in diesem Jahr durch ein neues Kapitel über die Oper von Nancy erweitert.

Mit einem ganz neuen Konzept startet man am 7. Juli in Straßburg. Statt wie bisher die Fassade der Kathedrale bespielen Künstler nun allabendlich bis zum 1. September ab 22.15 Uhr drei große Plätze mit Videomappings, die zugleich drei für Straßburg baugeschichtlich wichtige Epochen erhellen sollen. Zusätzlich erwartet die Besucher zwischen dem jüngst renovierten Quai des Bateliers bis zum Place du Château unter dem Motto „Hortus“ ein Parcours zum Flanieren und Verweilen mit hängenden Gärten. Dem Thema Botanik widmen sich auch die Videomappings, mit dem man die Gebäude an diesem Parcours illuminiert.