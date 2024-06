SPD Künftiger Ministerpräsident und SPD-Chefin

Basketballer und Bergsteigerin: Gemeinsam wollen Arbeitsminister Alexander Schweitzer als künftiger Ministerpräsident und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler als neue Parteivorsitzende bei der Bundestags- und der Landtagswahl die SPD wieder stärker machen. „Der Spitzenkandidat ist ganz klar Alexander Schweitzer“, sagte der scheidende Parteichef Roger Lewentz bei der Vorstellung der neuen Spitze am Donnerstag in Mainz mit Blick auf die Landtagswahl 2026. In der CDU ist die Frage der Spitzenkandidatur dagegen noch offen. Wie die größte Regierungspartei SPD will aber auch die größte Oppositionspartei Fraktions- und Parteivorsitz wieder in eine Hand geben.