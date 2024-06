SPD Künftige SPD-Chefin setzt auf „Mittendrin-Partei“

Sie habe die SPD seit ihrem Eintritt vor 30 Jahren als die Partei erlebt, „die ganz nah an den Menschen und in Kontakt mit ihnen ist“. Die SPD sei eine „Mittendrin-Partei“, „bei den Menschen in den Dörfern und in den Städten, den Themen, im echten Leben“ und werde dies auch bleiben. Dies bedeute für sie im Austausch mit den Menschen zu sein, zuzuhören, zu diskutieren, Lösungen zu finden, „dort, wo alle Menschen sind, nicht nur die Fans“, an den Stammtischen auf den Marktplätzen und im virtuellen Leben. „Mittendrin ist nicht immer bequem und nicht immer gemütlich.“