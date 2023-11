Haushalt Künftig jährliche Überprüfung für Saar-Transformationsfonds

Anke Rehlinger (SPD) verlangte in diesem Zusammenhang aus Berlin Verlässlichkeit bei der Bewilligung von Investitionen. „Gemachte Zusagen müssen gelten. Das ist meine zentrale Forderung an die Bundesregierung“, sagte sie. Mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Regierung habe sie bereits „auf allen Kanälen“ gesprochen und die saarländischen Interessen zudem in einem Brief deutlich gemacht. Nun brauche man sehr schnell Antworten aus Berlin. Würden die vorgesehenen Investitionen ausbleiben, ständen abertausende Arbeitsplätze auf der Kippe. „Das hätte unweigerlich auch das Abkippen in eine sehr spürbare und ernsthafte Rezession zur Folge“, so Rehlinger.