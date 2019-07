Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich verschwindet bald

Die Luftaufnahme zeigt den Kühlturm, an dem eine ferngesteuerte Spezialmaschine arbeitet. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mülheim-Kärlich Der Kühlturm des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich wird voraussichtlich am Freitag kommender Woche (9. August) von der Bildfläche im Neuwieder Becken verschwinden. Dann soll das Betonkonstrukt in sich zusammenstürzen, wie der einstige Betreiber, der Energiekonzern RWE, am Mittwochabend in Mülheim-Kärlich ankündigte.

Von dpa