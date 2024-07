Wetter Kühles Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Auch in den nächsten Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland kühl und wechselhaft. Am heutigen Tag werden Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag soll Regen aufkommen und erst zum Abend nachlassen. In der Nacht zum Donnerstag sollen sich die Schauer dann wieder häufen.